Трамп и Кид Рок вечером 31 марта встретились в Белом доме для подписания указа о продаже билетов на концерты в США. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на The Guardian.

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Указ Дональда Трампа направлен на то, чтобы остановить стремительный рост цен на билеты при перепродаже. Он должен защитить поклонников от безумных цен.

Кид Рок, одетый в красочный костюм, назвал это решение "замечательным первый шагом". Он выразил надежду о принятии в будущем другого закона, который бы ограничивал перепродажу билетов, чтобы те доставались фанатам по доступным ценам.

Каждый, кто покупал билеты на концерт за последние 10 – 20 лет, знает эту проблему. Покупаешь билет за 100 долларов, а при оплате получается 170. Не понимаешь, за что платишь. А еще эти боты скупают все лучшие билеты на любимые шоу. Затем их перепродают с наценкой 400-500%. И артисты с этого ничего не получают,

– пожаловался артист.

Новый указ обращен на "недобросовестных посредников, которые взимают чрезвычайно высокие сборы". Министр финансов и генпрокурор должны обеспечить, чтобы спекулянты, которые перепродают билеты по более высокой цене, осуществляли все согласно правилам.

Эта проблема беспокоила многих артистов и поклонников, которые платят огромные суммы за возможность увидеть кумиров. Самым известным случаем стала продажа билетов на тур Тейлор Свифт, что вызвало слушания в Сенате и расследование со стороны администрации Байдена.

Что известно о Киде Роке

Кид Рок – известный американский певец и композитор. Он стал популярным в конце 90-х и в нулевых благодаря альбому Devil Without a Cause. Был раз номинированным на Грэмми. Также известен скандальным браком с Памелой Андерсон.

Кид Рок – один из артистов, поддержавших Дональда Трампа. Он выступил на его инаугурации.