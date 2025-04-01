Трамп та Кід Рок ввечері 31 березня зустрілися в Білому домі для підписання указу про продажі квитків на концерти в США. Про це пише Show 24 з посиланням на The Guardian.

До слова Дружить з прихильницею Путіна Нетребко: українці виграли суд у німецького диригента

Указ Дональда Трампа спрямований на те, щоб зупинити стрімке зростання цін на квитки при перепродажі. Він має захистити шанувальників від шалених цін.

Кід Рок, одягнений у барвистий костюм, назвав це рішення "чудовим перший кроком". Він висловив сподівання про ухвалення в майбутньому іншого закону, який би обмежував перепродаж квитків, щоб ті діставалися фанатам за доступними цінами.

Кожен, хто купував квитки на концерт за останні 10 – 20 років, знає цю проблему. Купуєш квиток за 100 доларів, а при оплаті виходить 170. Не розумієш, за що платиш. А ще ці боти скуповують усі найкращі квитки на улюблені шоу. Потім їх перепродають з націнкою 400-500%. І артисти з цього нічого не отримують,

– поскаржився артист.

Новий указ звернений на "недобросовісних посередників, які стягують надзвичайно високі збори". Міністр фінансів та генпрокурор мають забезпечити, щоб спекулянти, які перепродують квитки за вищою ціною, здійснювали все згідно з правилами.

Ця проблема турбувала багатьох артистів та шанувальників, які платять шалені суми за можливість побачити кумирів. Найвідомішим випадком став продаж квитків на тур Тейлор Свіфт, що спричинив слухання в Сенаті та розслідування з боку адміністрації Байдена.

Що відомо про Кіда Рока

Кід Рок – відомий американський співак та композитор. Він став популярним наприкінці 90-х та у нульових завдяки альбому Devil Without a Cause. Був разів номінованим на Греммі. Також відомий скандальним шлюбом з Памелою Андерсон.

Кід Рок – один з артистів, що підтримали Дональда Трампа. Він виступив на його інавгурації.