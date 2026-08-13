По словам психолога в интервью Олесе Боцман, певица обрушилась на нее с упреками из-за того, что она покинула Украину в самом начале полномасштабного вторжения. Полякова эмоционально заявила, что Холоденко совершенно не понимает ужасных реалий жизни в условиях войны. Это спровоцировало между ними разговор на повышенных тонах.

В Юрмале Полякова кричала на меня: "Ты уехала в первые дни и вообще не знаешь, как мы живем!". Мы очень сильно спорили,

– рассказала психолог в интервью Олесе Бацман.

Однако, несмотря на громкую ссору, этот инцидент не положил конец их общению. Как отметила Холоденко, впоследствии Полякова даже жаловалась ей на несправедливое отношение общества, сетовав, что "какой бы украинкой я ни была, все равно не такая". Вероятно, эти переживания певицы связаны с недавней волной критики из-за ее попыток популяризировать мнение о "хороших русских".

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Полякова и Холоденко в Юрмале / фото из инстаграма

Интересно, что в этом вопросе Наталья поддержала певицу. Психолог привела собственный пример того, как общество может неоднозначно реагировать на критику звезд-предателей, упомянув свой недавний пост об Ани Лорак.

Недавно я опубликовала пост об Ани Лорак, в котором написала, что не могу восхищаться человеком, когда он тупой. Я считаю, что она поступает глупо... Меня захеитнули и отписались от меня почти 3 тысячи человек, потому что я унижаю и завидую, а бедную девочку "заставили" развлекать семьи "СВО". А Полякова всегда "не так любит Родину",

– прокомментировала ситуацию Холоденко.

Тем не менее звезды поддерживают дружеские отношения. Ранее Полякова объяснила, почему общается с Холоденко, несмотря на ее вражду с Машей Ефросининой.