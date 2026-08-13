За словами психологині в інтервʼю Олесі Боцман, виконавиця накинулася на неї з доріканнями через те, що вона покинула Україну на самому початку повномасштабного вторгнення. Полякова емоційно заявила, що Холоденко абсолютно не розуміє жахливих реалій життя в умовах війни. Це спровокувало між ними розмову на підвищених тонах.

В Юрмалі Полякова на мене кричала: "Ти виїхала в перші дні та взагалі не знаєш, як ми живемо!". Ми дуже сильно сперечалися,

– розповіла психологиня в інтерв'ю Олесі Бацман.

Проте, попри гучну сварку, цей інцидент не поставив хрест на їхньому спілкуванні. Як зазначила Холоденко, згодом Полякова навіть скаржилася їй на несправедливе ставлення суспільства, бідкаючись, що "якою би не була українкою, все одно не така". Ймовірно, ці переживання співачки пов'язані з нещодавньою хвилею критики через її спроби популяризувати думку про "хороших росіян".

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Полякова та Холоденко в Юрмалі / фото з інстаграму

Цікаво, що в цьому питанні Наталія підтримала виконавицю. Психологиня навела власний приклад того, як суспільство може неоднозначно реагувати на критику зірок-зрадників, згадавши свій недавній допис про Ані Лорак.

Нещодавно я опублікувала допис про Ані Лорак, що не можу захоплюватися людиною, коли вона тупа. Я вважаю, що вона тупо вчиняє... Мене захейтили і від мене відписалися майже 3 тисячі людей, бо я принижую та заздрю, а бідну дівчинку "примусили" розважати сім'ї "СВО". А Полякова завжди "не так любить Батьківщину,

– прокоментувала ситуацію Холоденко.

Все ж таки зірки підтримують дружні стосунки. Раніше Полякова пояснила, чому спілкується з Холоденко попри її ворожнечу з Машою Єфросиніною.