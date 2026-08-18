Радостное событие произошло 15 августа. Старшая дочь королевской четы, принцесса Иман, родила двух девочек. Счастливые дедушка и бабушка решили не скрывать малышек от публики и почти сразу показали их в своем инстаграме.

На опубликованных снимках Абдалла II и королева Рания нежно держат младенцев на руках. Они искренне улыбаются и не сдерживают эмоций. Также монархи официально раскрыли имена малышек. Интересно, что одну из сестричек назвали в честь знаменитой бабушки.

Здоровые, счастливые и наконец-то здесь. Мы так долго ждали встречи с вами, Талия и Рания. Поздравляем Иман, Джамилю и милую старшую сестру Амину,

– говорится в праздничном посте.

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Королевская семья / фото из инстаграма

Напомним, принцесса Иман и ее супруг Джамиль уже воспитывают общую дочь Амину. Также у правителей Иордании есть еще одна маленькая внучка. Ее зовут Иман, и она появилась на свет в семье их сына – кронпринца Хусейна.

Недавно принцесса Евгения в третий раз стала мамой и также показала фото новорожденной дочери.