Радісна подія сталася 15 серпня. Старша донька королівського подружжя, принцеса Іман, народила двох дівчаток. Щасливі дідусь і бабуся вирішили не приховувати малюків від публіки та майже одразу показали їх у своєму Instagram.

На опублікованих кадрах Абдалла ІІ та королева Ранія ніжно тримають немовлят на руках. Вони щиро усміхаються та не стримують емоцій. Також монархи офіційно розсекретили імена крихіток. Цікаво, що одну з сестричок назвали на честь знаменитої бабусі.

Здорові, щасливі та нарешті тут. Ми так довго чекали на зустріч з вами, Талія та Ранія. Вітаємо Іман, Джаміля та милу старшу сестру Аміну,

– йдеться у святковому дописі.

Пальне Середні ціни в мережі АЗС «Amic Energy» станом на

Королівська родина/ фото з інстаграму

Нагадаємо, принцеса Іман та її чоловік Джаміль вже виховують спільну доньку Аміну. Також правителі Йорданії мають ще одну маленьку онуку. Її звати Іман, і вона з'явилася на світ у родині їхнього сина – кронпринца Хусейна.

Нещодавно принцеса Євгенія втретє стала мамою і також показала фото новонародженої донечки.