В этом году уже немало звезд успели стать родителями, а вот остальные пока ждут рождения маленького чуда. 24 Канал собрал подборку всех звездных мам и пап, вошедших в этот список.
Знаменитости, которые в этом году стали родителями
Принцесса Евгения
Британская принцесса в третий раз стала мамой. На свет появилась дочь, которая стала 15-й правнучкой покойной королевы Елизаветы II. Также она заняла 15-е место в очереди на британский престол.
Евгения вместе с мужем уже воспитывают двух сыновей – Огаста, родившегося в феврале 2021 года, и Эрнеста, появившегося на свет в июне 2023-го.
Дочь принцессы Евгении / Фото из инстаграма Ее Высочества
Люк Уилсон
Американский актер, известный по роли в фильме "Блондинка в законе", в 54 года стал отцом. Пара никогда публично не сообщала, что ждет ребенка. Впервые слухи о беременности Кендалл появились еще в апреле, когда папарацци сфотографировали пару на прогулке. Тогда девушка скрывала округлившийся живот под свободной рубашкой.
В то же время сам Люк Уилсон ранее неоднократно признавался, что давно мечтает о детях и с возрастом это желание только усилилось.
Кендалл Йейтс и Люк Уилсон / Фото Getty Images
Кэндис Кинг
Звезда сериала "Дневники вампира" в третий раз стала мамой, родив мальчика по имени Арло Доминик.
У актрисы уже есть две дочери от предыдущего мужа, гитариста Джо Кинга.
Кэндис Кинг с ребенком / Фото из инстаграма
Кэмерон Диас
Актриса и ее муж Бенджи Мэдден в третий раз стали родителями, у них родился сын Наутас.
Супруги сохраняют конфиденциальность в отношении своих детей, не публикуют их фото в соцсетях и не обсуждают их в интервью.
Кэт Грэм
Еще одна звезда "Дневников вампира" родила первенца. У нее родился сын.
Кэт Грэм стала мамой / Фото из инстаграма
Меган Трейнор
Певица в третий раз стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатной матери, и назвала новорожденную дочь Майки Мун Трейнор.
Меган Трейнор в третий раз стала мамой / Фото из инстаграма
Кто из мировых знаменитостей ждет рождения ребенка
Дилан Спроус и Барбара Палвин
Американский актер в мае этого года сообщил о счастливой новости во время 79-го Каннского кинофестиваля.
Барбара Палвин и Дилан Спроус / Фото Getty Images
Тейлор Лотнер и Тейлор Доум
О беременности пара сообщила в марте этого года. Известно, что у них родится девочка.
Тейлор Лотнер станет отцом / Фото из инстаграма актера
Бонни Райт
Звезда фильмов о "Гарри Поттере" объявила о второй беременности. Впервые она стала мамой в 2023 году.
Бонни Райт с сыном / Фото из инстаграма Бонни Райт
Энн Хэтэуэй
Американская актриса в июне сообщила о беременности. Обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" ждет третьего ребенка от своего мужа, актера Адама Шульмана.
В 2016 году у супругов родился сын Джонатан, а в 2019-м на свет появился Джек. Между этими беременностями актриса пережила выкидыш.
Энн Хэтэуэй в третий раз беременна / Фото Getty Images
Натали Портман
44-летняя актриса объявила о третьей беременности. После развода с Бенджамином Мильпье, от которого у нее двое детей, Натали начала отношения с Танги Дестабле. Именно от него знаменитость ждет ребенка.
Ранее мы рассказывали и об украинских звездах, которые стали родителями в 2026 году. Список получился немаленьким.