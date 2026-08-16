В этом году уже немало звезд успели стать родителями, а вот остальные пока ждут рождения маленького чуда. 24 Канал собрал подборку всех звездных мам и пап, вошедших в этот список.

Знаменитости, которые в этом году стали родителями

Принцесса Евгения

Британская принцесса в третий раз стала мамой. На свет появилась дочь, которая стала 15-й правнучкой покойной королевы Елизаветы II. Также она заняла 15-е место в очереди на британский престол.

Евгения вместе с мужем уже воспитывают двух сыновей – Огаста, родившегося в феврале 2021 года, и Эрнеста, появившегося на свет в июне 2023-го.

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Дочь принцессы Евгении / Фото из инстаграма Ее Высочества

Люк Уилсон

Американский актер, известный по роли в фильме "Блондинка в законе", в 54 года стал отцом. Пара никогда публично не сообщала, что ждет ребенка. Впервые слухи о беременности Кендалл появились еще в апреле, когда папарацци сфотографировали пару на прогулке. Тогда девушка скрывала округлившийся живот под свободной рубашкой.

В то же время сам Люк Уилсон ранее неоднократно признавался, что давно мечтает о детях и с возрастом это желание только усилилось.

Кендалл Йейтс и Люк Уилсон / Фото Getty Images

Кэндис Кинг

Звезда сериала "Дневники вампира" в третий раз стала мамой, родив мальчика по имени Арло Доминик.

У актрисы уже есть две дочери от предыдущего мужа, гитариста Джо Кинга.

Кэндис Кинг с ребенком / Фото из инстаграма

Кэмерон Диас

Актриса и ее муж Бенджи Мэдден в третий раз стали родителями, у них родился сын Наутас.

Супруги сохраняют конфиденциальность в отношении своих детей, не публикуют их фото в соцсетях и не обсуждают их в интервью.

Кэт Грэм

Еще одна звезда "Дневников вампира" родила первенца. У нее родился сын.

Кэт Грэм стала мамой / Фото из инстаграма

Меган Трейнор

Певица в третий раз стала мамой, воспользовавшись услугами суррогатной матери, и назвала новорожденную дочь Майки Мун Трейнор.

Меган Трейнор в третий раз стала мамой / Фото из инстаграма

Кто из мировых знаменитостей ждет рождения ребенка

Дилан Спроус и Барбара Палвин

Американский актер в мае этого года сообщил о счастливой новости во время 79-го Каннского кинофестиваля.

Барбара Палвин и Дилан Спроус / Фото Getty Images

Тейлор Лотнер и Тейлор Доум

О беременности пара сообщила в марте этого года. Известно, что у них родится девочка.

Тейлор Лотнер станет отцом / Фото из инстаграма актера

Бонни Райт

Звезда фильмов о "Гарри Поттере" объявила о второй беременности. Впервые она стала мамой в 2023 году.

Бонни Райт с сыном / Фото из инстаграма Бонни Райт

Энн Хэтэуэй

Американская актриса в июне сообщила о беременности. Обладательница премий "Оскар" и "Золотой глобус" ждет третьего ребенка от своего мужа, актера Адама Шульмана.

В 2016 году у супругов родился сын Джонатан, а в 2019-м на свет появился Джек. Между этими беременностями актриса пережила выкидыш.

Энн Хэтэуэй в третий раз беременна / Фото Getty Images

Натали Портман

44-летняя актриса объявила о третьей беременности. После развода с Бенджамином Мильпье, от которого у нее двое детей, Натали начала отношения с Танги Дестабле. Именно от него знаменитость ждет ребенка.

Ранее мы рассказывали и об украинских звездах, которые стали родителями в 2026 году. Список получился немаленьким.