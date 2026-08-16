Уже чимало зірок встигли цього року стати батьками, а от інша частина наразі в очікуванні народження маленького дива. 24 Канал зібрав добірку усіх зіркових мамусь і татусів, які увійшли до цього списку.

Знаменитості, які цього року стали батьками

Принцеса Євгенія

Британська принцеса втретє стала мамою. На світ з'явилась донечка, яка стала 15-ю правнучкою покійної королеви Єлизавети II. Також вона посіла 15-те місце в черзі на британський престол.

Євгенія разом із чоловіком уже виховують двох синів – Огаста, який народився у лютому 2021 року, та Ернеста, що з'явився на світ у червні 2023-го.

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Донька принцеси Євгенії / Фото з інстаграму Її Високості

Люк Вілсон

Американський актор, відомий за роллю у фільмі "Білявка в законі", у 54 роки став батьком. Пара ніколи не повідомляла публічно, що чекає на дитину. Вперше чутки про вагітність Кендалл з'явилися ще у квітні, коли папараці сфотографували пару на прогулянці. Тоді дівчина приховувала округлий живіт під вільною сорочкою.

Водночас сам Люк Вілсон раніше неодноразово зізнавався, що давно мріє про дітей і з віком це бажання лише посилилося.

Кендалл Єйтс і Люк Вілсон / Фото Getty images

Кендіс Кінг

Зірка серіалу "Щоденники вампіра" втретє стала мамою, народивши хлопчика на ім'я Арло Домінік.

Акторка вже має двох доньок від попереднього чоловіка, гітариста Джо Кінга.

Кендіс Кінг з дитиною / Фото з інстаграму

Кемерон Діас

Акторка та її чоловік Бенджі Медден утретє стали батьками, у них народився син Наутас.

Подружжя зберігає приватність щодо своїх дітей, не публікує їхні фото в соцмережах та не обговорює їх в інтерв'ю.

Кет Грем

Ще одна зірка "Щоденників вампіра" народила первістка. У неї народився син.

Кет Грем стала мамою / Фото з інстаграму

Меган Трейнор

Співачка втретє стала мамою, скориставшись послугами сурогатної матері, і назвала новонароджену доньку Майкі Мун Трейнор.

Меган Трейнор втретє стала мамою / Фото з інстаграму

Хто зі світових знаменитостей в очікуванні народження дитини

Ділан Спроус і Барбара Палвін

Американський актор у травні цього року повідомив про щасливу новину під час 79-го Каннського кінофестивалю.

Барбара Палвін і Ділан Спроус / Фото Getty Images

Тейлор Лотнер і Тейлор Доум

Про вагітність пара повідомила у березні цього року. Відомо, що у них народиться дівчинка.

Тейлор Лотнер стане батьком / Фото з інстаграму актора

Бонні Райт

Зірка фільмів про "Гаррі Поттера" оголосила про другу вагітність. Вперше вона стала мамою у 2023 році.

Бонні Райт з сином / Фото з інстаграму Бонні Райт

Енн Гетевей

Американська акторка у червні повідомила про вагітність. Володарка премій Оскар та "Золотий глобус" чекає на третю дитину від свого чоловіка, актора Адама Шульмана.

У 2016 році в подружжя народився син Джонатан, а у 2019-му на світ з'явився Джек. Між цими вагітностями акторка пережила викидень.

Енн Гетевей втретє вагітна / Фото Getty images

Наталі Портман

44-річна акторка оголосила про третю вагітність. Після розлучення з Бенджаміном Мільп'є, з яким у неї двоє дітей, Наталі почала стосунки з Тангі Дестаблем. Саме від нього знаменитість чекає дитину.

Раніше ми розповідали і про українських зірок, які стали батьками у 2026 році. Список вийшов чималий.