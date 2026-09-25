После этих заявлений в сети закономерно возник вопрос: а кто вообще такой Богдан Скальницкий и чем он занимался? 24 Канал собрал то, что об этом человеке известно из открытых источников, его деклараций и предыдущих рассказов самой блогерши.

Кто такой Богдан Скальницкий

Богдан Русланович Скальницкий – бывший муж Анастасии Скальницкой. Согласно официальным декларациям НАЗК, он работал младшим инспектором Управления полиции охраны по физической безопасности в Киеве. В декларациях эта работа прослеживается как минимум с 2020 года.

В сентябре "Следство.Инфо" получило от полиции охраны еще одну интересную деталь: с декабря 2024 года Скальницкий находится в отпуске по уходу за ребенком. Пресс-секретарь ведомства отметила, что по окончании отпуска он сможет вернуться на должность или поступить на военную службу.

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История Анастасии и Богдана началась в 2023 году и, мягко говоря, не тянула время. По словам блогерши, уже через пять дней после знакомства они начали жить вместе, примерно через две недели познакомились с родителями, а примерно через девять недель Богдан сделал ей предложение.

В сентябре 2023 года пара сыграла пышную свадьбу. Сама Скальницкая рассказывала 24 Каналу, что торжество обошлось примерно в 110 тысяч долларов – около 4 миллионов гривен по курсу того времени. Тогда она подчеркивала, что расходы они покрывали вместе.

Летом 2024 года у супругов родился сын Михаил. Для Богдана это первый ребенок, тогда как Анастасия также воспитывает дочь от предыдущего брака.

Почему он занимался – версия блогерши и официальные документы

Как сообщает "Следство.Инфо", в феврале 2024 года Анастасию спросили, почему ее муж зарабатывает. Тогда блогерша объяснила довольно просто: Богдан занимается автомобилями, но в детали его работы она не вникает. В октябре 2025 года она также говорила, что муж занимается продажей автомобилей.

В то же время официальные документы показывают, что он работает именно в полиции охраны. За 2024 год Богдан задекларировал 335,4 тысячи гривен зарплаты. В 2025 году, когда он уже находился в отпуске по уходу за ребенком, в декларации указано лишь 645 гривен зарплаты и 442 гривны приза или выигрыша от ООО "Плей Смарт".

Для сравнения: в той же декларации доход Анастасии от предпринимательской деятельности за 2025 год составил более 9,3 миллиона гривен. Она также задекларировала 4 миллиона гривен и 100 тысяч долларов наличными.

Что именно заявила Скальницкая

21 сентября Анастасия опубликовала видео, в котором назвала бывшего мужа "профессиональным аферистом". Она утверждает, что Богдан якобы выдумывал долги и финансовые проблемы, получал от нее деньги, оставил ее бизнес с долгами на сумму свыше миллиона гривен и оформлял кредиты на сотрудников. Также блогерша обвинила его в изменах.

Отдельно Скальницкая заявляла, что мужчина якобы мог инсценировать проблемы с правоохранительными органами, чтобы убедить ее давать деньги. Эти утверждения пока основаны на ее публичной версии событий и не должны подаваться как доказанные факты.

После истории Скальницкой с подобными заявлениями выступила и блогерша Яна Дога, которая сказала, что Богдан был кумом ее семьи и также якобы задолжал им деньги. Это опять же ее утверждения, обнародованные в соцсетях.

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