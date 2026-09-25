Після цих заяв у мережі закономірно виникло питання: а хто взагалі такий Богдан Скальницький і чим він займався? 24 Канал зібрав те, що про чоловіка відомо з відкритих джерел, його декларацій та попередніх розповідей самої блогерки.

Хто такий Богдан Скальницький

Богдан Русланович Скальницький – колишній чоловік Анастасії Скальницької. Згідно з офіційними деклараціями НАЗК, він працював молодшим інспектором Управління поліції охорони з фізичної безпеки у Києві. У деклараціях ця робота простежується щонайменше з 2020 року.

У вересні "Слідство.Інфо" отримало від поліції охорони ще одну цікаву деталь: із грудня 2024 року Скальницький перебуває у відпустці для догляду за дитиною. Речниця відомства зазначила, що після її завершення він зможе повернутися на посаду або долучитися до війська.

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Історія Анастасії та Богдана почалася у 2023 році і, м'яко кажучи, часу не гаяла. За словами блогерки, вже через п'ять днів після знайомства вони почали жити разом, приблизно за два тижні познайомилися з батьками, а близько дев'яти тижнів потому Богдан освідчився.

У вересні 2023 року пара зіграла пишне весілля. Сама Скальницька розповідала 24 Каналу, що святкування обійшлося приблизно у 110 тисяч доларів – близько 4 мільйонів гривень за тодішнім курсом. Тоді вона наголошувала, що витрати вони покривали разом.

Улітку 2024 року у подружжя народився син Михайло. Для Богдана це перша дитина, тоді як Анастасія також виховує доньку від попереднього шлюбу.

Чим він займався – версія блогерки та офіційні документи

Як повідомляє Слідство.Інфо, у лютому 2024 року Анастасію запитали, чим заробляє її чоловік. Тоді блогерка пояснювала досить просто: Богдан займається автомобілями, але в деталі його роботи вона не вникає. У жовтні 2025 року вона також говорила, що чоловік пов'язаний із продажем машин.

Водночас офіційні документи показують його роботу саме в поліції охорони. За 2024 рік Богдан задекларував 335,4 тисячі гривень зарплати. У 2025-му, коли він уже перебував у відпустці для догляду за дитиною, у декларації зазначено лише 645 гривень зарплати та 442 гривні призу або виграшу від ТОВ "Плей Смарт".

Для порівняння, у тій самій декларації дохід Анастасії від підприємницької діяльності за 2025 рік становив понад 9,3 мільйона гривень. Вона також задекларувала 4 мільйони гривень і 100 тисяч доларів готівкою.

Що саме заявила Скальницька

21 вересня Анастасія опублікувала відео, де назвала колишнього чоловіка "професійним аферистом". Вона стверджує, що Богдан нібито вигадував борги та фінансові проблеми, отримував від неї гроші, залишив її бізнес із боргами понад мільйон гривень і оформлював кредити на працівників. Також блогерка звинуватила його у зрадах.

Окремо Скальницька заявляла, що чоловік нібито міг інсценувати проблеми із правоохоронцями, аби переконувати її давати гроші. Ці твердження наразі базуються на її публічній версії подій і не повинні подаватися як доведені факти.

Після історії Скальницької з подібними заявами виступила й блогерка Яна Дога, яка сказала, що Богдан був кумом її родини та також нібито заборгував їм гроші. Це знову ж таки її твердження, оприлюднені у соцмережах.

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