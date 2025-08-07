Участницы коллектива рассказали, чем закончился скандал с "Кварталом 95". Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на подкаст "СучЦукрМуз".

Кстати Очередной скандал не заставил себя ждать: известная группа угрожает "Кварталу 95" судом

В апреле музыкальный редактор "Квартала" и "Лиги смеха" обратилась к Zwyntar, чтобы получить разрешение на использование их песни, но ей отказали. Студия все равно использовала мелодию из трека "Мексиканец" в выступлении, наложив на нее собственный текст. Группа считает, что коллектив создал не пародию, а новое произведение.

Мы не хотели лезть в супер скандал, хотя он раскрутился. Но мы специально его не форсировали, не раскручивали. Мы хотели решить все медиацией. Это когда все собираются за столом, есть медиатор, который говорит: "Какие ваши требования?". И где-то посередине все сходятся. У нас не было супер требований,

– рассказала участница Zwyntar.

Исполнительница добавила, что музыканты отправили официальный медиационный запрос, однако их проигнорировали. Девушка объяснила, что осудить "Квартал 95" не так просто, ведь это требует большого подготовительного процесса.

Наш адвокат работает. Он что-то делает. Мы не форсируем эту тему, но процесс идет,

– отметила она.

Группа Zwyntar в подкасте "СучЦукрМуз": смотрите видео онлайн

Получила ли группа Zwyntar извинения от "Квартала 95"?

Напомним, ранее группа Zwyntar заявляла, что не получила извинений или объяснений от Студии "Квартал 95", однако фрагмент с музыкой удалили из видео на ютубе.

"Нас невероятно возмущает использование нашей музыки в подобных проектах. Мы считаем это ударом по нашей репутации и не хотим никоим образом ассоциироваться с "творчеством" или политическим контекстом Студии "Квартал 95". Это принципиальный вопрос, и это грубое нарушение этики, на которое мы не будем закрывать глаза", – писали музыканты.