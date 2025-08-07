Учасниці колективу розповіли, чим закінчився скандал з "Кварталом 95". Про це повідомляє Show 24 з посиланням на подкаст "СучЦукрМуз".

У квітні музична редакторка "Кварталу" і "Ліги сміху" звернулася до Zwyntar, аби отримати дозвіл на використання їхньої пісні, але їй відмовили. Студія все одно використала мелодію з треку "Мексиканець" у виступі, наклавши на неї власний текст. Гурт вважає, що колектив створив не пародію, а новий твір.

Ми не хотіли лізти в супер скандал, хоча він розкрутився. Але ми спеціально його не форсили, не розкручували. Ми хотіли вирішити все медіацією. Це коли всі збираються за столом, є медіатор, який каже: "Які ваші вимоги?". І десь посередині всі сходяться. У нас не було супер вимог,

– розповіла учасниця Zwyntar.

Виконавиця додала, що музиканти відправили офіційний медіаційний запит, однак їх проігнорували. Дівчина пояснила, що засудити "Квартал 95" не так просто, адже це вимагає великого підготовчого процесу.

Наш адвокат працює. Він щось робить. Ми не форсимо цю тему, але процес іде,

– зауважила вона.

Чи отримав гурт Zwyntar вибачення від "Кварталу 95"?

Нагадаємо, раніше гурт Zwyntar заявляв, що не отримав вибачень чи пояснень від Студії "Квартал 95", однак фрагмент з музикою видалили з відео на ютубі.

"Нас неймовірно обурює використання нашої музики в подібних проєктах. Ми вважаємо це ударом по нашій репутації й не хочемо жодним чином асоціюватися із "творчістю" чи політичним контекстом Студії "Квартал 95". Це принципове питання, і це грубе порушення етики, на яке ми не будемо закривати очі", – писали музиканти.