Украинская кулинарка и блогерка Елизавета Глинская поделилась домашним эпизодом, в котором гимн Украины неожиданно помог ее дочери заснуть. Об этом она рассказала в своем инстаграме, показав также короткое семейное видео.

По словам Глинской, Полину долго не удавалось уложить спать. Она все время что-то рассказывала и была слишком возбуждена, чтобы спокойно лечь спать.

Пыталась уложить Полинку спать уже несколько часов… Никак. Почему-то такая возбужденная. Болтливая, ротик не закрывается... Ля-ля-ля, рассказывает мне обо всем, что было за день. Сон не наступает. Я уже устала и начала нервничать,

– поделилась Глинская.

Тогда за дело взялась няня девочек Аня. Она рассказала Лизе: "Я дважды спела гимн Украины. Поля знает, что когда звучит гимн, разговаривать нельзя. Она внимательно слушала… и заснула".

В ролике кулинарка также показала обеих дочерей. Одна из них, увидев национальный флаг, сказала: "Флаг Украины". Глинская после этого добавила: "Вот такие у меня сладкие украиночки".

Дочери Лизы Глинской реагируют на флаг Украины: смотрите видео

Как известно, Лиза Глинская родила двойню 4 ноября 2024 года. Роды прошли посредством кесарева сечения. Полина и София появились на свет на 35,5 неделе беременности.

Ранее Глинская призналась, сколько денег тратит на нянь для своих дочерей.