Українська кулінарка та блогерка Єлизавета Глінська поділилася домашнім епізодом, у якому неочікувано допоміг заснути її доньці гімн України. Про це вона розповіла у своєму інстаграмі, показавши й короткий сімейний ролик.

За словами Глінської, Поліну довго не вдавалося вкласти спати. Вона весь час щось розповідала й була занадто збуджена, щоб спокійно лягти спати.

Намагалася вкласти спати Полінку вже кілька годин… Ніяк. Щось така збуджена. Балакуча, ротик не закривається... Ля-ля-ля мені про все за день. Сон не приходить. Я вже втомилася й почала нервувати,

– поділилася Глінська.

Тоді до справи взялася няня дівчинок Аня. Вона розповіла Лізі: "Я двічі заспівала Гімн України. Поля знає, що коли звучить гімн, розмовляти не можна. Вона уважно слухала… і заснула".

У ролику кулінарка також показала обох доньок. Одна з них, побачила національний прапор й сказала: "Прапор України". Глінська після цього додала: "Ось такі мої солоденькі україночки".

Доньки Лізи Глінської реагують на прапор України: дивіться відео

Як відомо, Ліза Глінська народила двійню 4 листопада 2024 року. Пологи пройшли через кесарів розтин. Поліна та Софія з'явилися на світ 35,5 тижні вагітності.

Раніше Глінська зізналася, скільки грошей витрачає на нянь для своїх донечок.