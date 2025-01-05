Сім'я орендувала будинок під Києвом. За словами Лізи, там більш комфортно, безпечно, затишно і тихо, передає 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Глінської Аліні Доротюк.

Читайте також Кровотечі та прееклампсія: Ліза Глінська вперше детально розповіла про свою непросту вагітність

У будинку також є підвал, куди можна спускатися під час повітряної тривоги. Зірка "МастерШеф" зазначила, що до народження донечок їй було не так страшно, а тепер їх треба берегти.

Навіть якщо вимикають світло, наприклад, у нас є станція, що світло є постійно, водичка,

– розповіла Ліза Глінська.

Ліза Глінська розповіла про нянь

Доглядати за двійнею Глінській допомагають її мама і дві няні. Ліза зауважила, що підбирала нянь ще влітку через знайомих. Так, їй дали контакти тих, у яких був досвід роботи з двійнею. Однак потім виявилося, що вони працювали з більш дорослими дітьми, а донечки кондитерки на той момент були зовсім маленькими.

Мені потрібен був, скажемо так, робот, який би просто допомагав мені це автоматично все робити. Втомлюватися, але щоб я цього не відчувала,

– зізналась переможниця "МастерШеф-2".

Інтерв'ю Лізи Глінської: дивіться відео онлайн

В однієї няні, яка допомагає Глінській з доньками, медична освіта. Вона працювала з дітьми від трьох днів. Друга няня має досвід роботи в перинатальному центрі. Так, кондитерка знаходить час на сон та догляд за собою.

Ліза Глінська також розповіла, що платить няням 2500 за добу, та зазначила, що це середня ціна.

Нагадаємо, що колишня учасниця та суддя шоу "МастерШеф" повідомила, що вперше стала мамою в грудні. Деякий час Ліза приховувала радісну звістку та врешті розповіла, що народила двійню.