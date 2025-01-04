До того є стало відомо, коли саме знаменитість народила та як зірка назвала своїх донечок. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю Аліни Доротюк.

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Мені запропонували прибрати одну дитину через те, що вік і краще, щоб одна дитинка була. Коли ще ранній термін, то можна так робити, але я сказала: "Я буду лежати стільки, скільки буде потрібно". Мені сказали, що це важко, а я запитала: "Чи є сто відсотків, що в мене щось не так?", а лікар сказав, що ні. Але за медичними показниками, коли тобі 35+, то небажано двійню, але ми залишили двох дітей,

– розповіла Глінська.

За словами шеф-кухарки, перші серйозні проблеми почалися вже на десятому тижні вагітності, коли стався перший епізод кровотечі.

Це було через те, що в мене одна дитинка лежала трошки вище, а друга трошки нижче. І тому був тиск на шийку матки,

– пояснила Єлизавета.

Другий випадок кровотечі стався у травні. Хоча другий триместр, який припав на літо, пройшов відносно спокійно, пізніше у Глінської розвинулися набряки та прееклампсія – розлад вагітності, що характеризується підвищенням кров'яного тиску та наявністю білка в сечі.

Загроза в тому, що коли в тебе високий тиск, набряки, то дитина припиняє рости, адже не отримує через плаценту всі поживні речовини. Тому можна через це не виносити дитину чи народити раніше терміну,

– зазначила Ліза.

Інтерв'ю з Лізою Глінською: дивіться відео онлайн

Зауважимо, попри всі труднощі 4 листопада 2024 року на 35,5 тижні вагітності Єлизавета Глінська народила двох донечок шляхом кесаревого розтину. Разом із чоловіком Максимом Большаковим, за якого вона вийшла заміж навесні 2022 року, вони назвали дівчаток Софією та Поліною.