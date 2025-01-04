Своєю історією вона вирішила застерегти інших водіїв. Повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку Ольги Цибульської.

Не пропустіть Життя після проєкту: як склалися стосунки "Холостяка" Терена та Інни Бєлєнь поза камерами



Оля Цибульська розповіла, що її машину ледь не вкрали / Скриншот з інстаграм-сторіс

Так, за словами співачки, злочинці спочатку блокують кермо, унеможливлюючи рух транспорту. Коли власник намагається відкрити авто ключем, вони зчитують код, за яким машина відкривається. Поки розгублений водій шукає нову батарейку, думаючи, що проблема в ній, зловмисники використовують перехоплений код для відкриття автомобіля та його викрадення.

На щастя, на цей раз спроба злодіїв виявилася невдалою, проте Ольга поділилася, що декілька років тому в неї вже викрадали автівку. Тоді поліція знайшла зловмисників і повернула артистці її машину.

Чуваки, я вас, гадів, і вдруге знайду. І зроблю це публічно. Тільки спробуйте,

– написала виконавиця.

Оля Цибульська розповіла про те, як злодії намагалися вкрасти її авто: дивіться відео онлайн

Зауважимо, відомий український співак Parfeniuk нещодавно розповів, як потрапив у ДТП і опублікував кадри наслідків аварії.