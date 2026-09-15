Каждый из них поделился личными воспоминаниями об актрисе и рассказал, какой она была для них не только на экране, но и за его пределами. Об этом сообщило издание People.

Макколей Калкин сыграл сына Кэтрин О'Хары в фильмах "Один дома". Во время церемонии он вспомнил актрису как заботливого, теплого и веселого человека.

Она была не просто женой и матерью Бо, Мэттью и Люка, она была моей мамой. А значит, она мама для всех нас… Как хорошая мама, она всегда была рядом, когда я ее просил. Потому что такая была Кэтрин,

– сказал актер.

Калкин также призвал зрителей позвонить своим мамам. В конце он с юмором вспомнил сюжет фильма "Один дома", где героиня Кэтрин О'Хары дважды случайно оставляла его персонажа Кевина одного дома.

Возможно, она забывала обо мне – дважды, – но мы всегда будем помнить ее,

– подчеркнул Маколей Калкин.

Энни Мерфи сыграла дочь Кэтрин О'Хары Алексис в сериале "Шиттс-Крик". На сцене премии Эмми она рассказала, что смех актрисы всегда как будто приглашал других людей присоединиться к ее радости. Актриса также вспомнила, как после смерти О'Хары получала слова поддержки от совершенно незнакомых людей. По ее словам, это показало, насколько сильно Кэтрин повлияла на людей своим творчеством.

Дэн Леви сыграл сына Кэтрин О'Хары Дэвида Роуза в "Шиттс-Крик". Он назвал главным уроком, которому научился у актрисы, умение "всегда говорить „да“ во всех сферах жизни – как профессиональных, так и личных". Также Леви с юмором вспомнил, как О'Хара предлагала необычные идеи для своей героини Мойры Роуз.

Скажите "да", давая ей пространство для экспериментов и творчества. Это будет удивлять вас каждый день и изменит вашу жизнь,

– высказался актер.

Добавим, что ранее мы рассказывали о том, что стало причиной смерти Кэтрин О'Хары.