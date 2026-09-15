Кожен із них поділився особистими спогадами про акторку та розповів, якою вона була для них не лише на екрані, а й поза ним. Про це написало видання People.

Маколей Калкін зіграв сина Кетрін О'Гари у фільмах "Сам удома". Під час церемонії він згадав акторку як турботливу, теплу та веселу людину.

Вона була не просто дружиною та матір'ю Бо, Меттью і Люка, вона була моєю мамою. А отже, вона мама для всіх нас… Як хороша мама, вона завжди була поруч, коли я її просив. Тому що такою була Кетрін,

– сказав актор.

Калкін також закликав глядачів зателефонувати своїм мамам. Наприкінці він із гумором згадав сюжет "Сам удома", де героїня Кетрін О'Гари двічі випадково залишала його персонажа Кевіна самого вдома.

Можливо, вона забувала про мене – двічі, – але ми завжди пам'ятатимемо її,

– наголосив Маколей Калкін.

Енні Мерфі зіграла доньку Кетрін О'Гари Алексіс у серіалі "Шіттс Крік". На сцені Еммі вона розповіла, що сміх акторки завжди ніби запрошував інших людей приєднатися до її радості. Акторка також пригадала, як після смерті О'Гари отримувала слова підтримки від зовсім незнайомих людей. За її словами, це показало, наскільки сильно Кетрін вплинула на людей своєю творчістю.

Ден Леві зіграв сина Кетрін О'Гари Девіда Роуза у "Шіттс Крік". Він назвав головним уроком, якого навчився від акторки, вміння "завжди говорити "так" у всіх сферах життя – як професійних, так і особистих. Також Леві з гумором згадав, як О'Гара пропонувала незвичайні ідеї для своєї героїні Мойри Роуз.

Скажіть "так", даючи їй простір для експериментів і творчості. Це дивуватиме вас щодня і змінить ваше життя,

– висловився актор.

Додамо, що раніше ми розповідали про те, що стало причиною смерті Кетрін О'Гари.