Этот случай запомнился всем: Янукович выходил из автобуса, когда внезапно резко потерял сознание и упал на землю. Охрана мгновенно подхватила политика, а представителям СМИ впоследствии официально заявили о покушении, в результате которого кандидат якобы получил черепно-мозговую травму.

Однако страна вряд ли узнала бы правду, если бы не смелость украинской журналистки Марички Падалко. По словам ее коллеги Татьяны Даниленко, именно Маричка в свое время провела настоящую журналистскую спецоперацию.

Маричка Падалко "вынесла из-под полы видеокассету с кадрами "теракта" против Януковича". Так что, если бы не она, у нас могло бы и не быть этого шикарного мема. Во многом благодаря ей страна увидела, что пророссийский кандидат в президенты упал не от пули, гранаты или камня, а от куриного яйца, брошенного студентом. Сегодня эта история кажется комичной. Но тогда каждый участник такой журналистской партизанщины серьезно рисковал всем,

– поделилась Даниленко.

Благодаря этому кадры разлетелись по всей стране, навсегда запечатлев легендарное падение от обычного куриного яйца.

В Януковича бросили яйцом – 2004 год – смотреть видео онлайн:

Напомним, что курьезный инцидент произошел в сентябре 2004 года в Ивано-Франковске во время предвыборной кампании. Тогда студент первого курса экономического факультета местного института Дмитрий Романюк бросил в Януковича яйцо, после чего политик эффектно упал, изображая тяжелые травмы. Это событие сразу стало международным скандалом и главной анекдотической страницей украинской политики.