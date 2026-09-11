Історія запам'яталася всім: Янукович виходив із автобуса, коли раптом різко знепритомнів і повалився на землю. Охорона миттєво підхопила політика, а представникам ЗМІ згодом офіційно заявили про замах, внаслідок якого кандидат нібито отримав черепно-мозкову травму.

Проте країна навряд чи побачила б правду, якби не сміливість української журналістки Марічки Падалко. За словами її колеги Тетяни Даниленко, саме Марічка свого часу провела справжню журналістську спецоперацію.

Марічка Падалко "винесла під полою відеокасету з кадрами "теракту" проти Януковича". Тож якби не вона, в нас могло б і не бути цього шикарного мему. Значною мірою завдяки їй країна побачила, що проросійський кандидат у президенти впав не від кулі, гранати чи каменя, а від курячого яйця, кинутого студентом. Сьогодні ця історія здається комічною. Але тоді кожен учасник такої журналістської партизанщини серйозно ризикував усім,

– поділилася Даниленко.

Завдяки цьому кадри розлетілися по всій країні, навіки закарбувавши легендарне падіння від звичайного курячого яйця.

В Януковича кинули яйцем – 2004 рік – дивитися відео онлайн:

Нагадаємо, що курйозний інцидент стався у вересні 2004 року в Івано-Франківську під час передвиборчої кампанії. Тоді студент першого курсу економічного факультету місцевого інституту Дмитро Романюк кинув у Януковича яйце, після чого політик ефектно впав, зображаючи важкі травми. Ця подія одразу стала міжнародним скандалом і головною анекдотичною сторінкою української політики.



