Теперь же ее отношение к материнству изменилось. Об этом она рассказала в новом выпуске шоу "Что ДаLee".

По словам Марты, в последнее время она особенно остро ощущает желание завести ребенка. Певица признается, что ее даже могут растрогать обычные встречи с детьми.

Я много над этим работаю. Когда я вижу детей, у меня сейчас даже слезы наворачиваются… Потому что я понимаю, что хочу. И как бы хотелось, чтобы этот момент уже наступил,

– рассказала Адамчук.

Ранее, по словам артистки, она могла просто отложить мысли о материнстве на потом. Однако теперь относится к этому более серьезно. Поэтому Марта решила проверить свое репродуктивное здоровье. В частности, певица планирует сдать анализы, которые помогут определить овариальный резерв – приблизительный запас яйцеклеток в организме. Для Адамчук это важный, но в то же время волнующий шаг.

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Ты живешь своей жизнью, выступаешь, строишь какие-то отношения, и ты об этом не думаешь. Ты прекрасно себя чувствуешь. Потому что это же не то, что там что-то заболело. Ты всегда думаешь: "Я еще успею. Я еще успею". Мне уже 40, я прекрасно себя чувствую, но я понимаю, что это физиологический срок,

– пояснила певица.

В то же время больше всего Марту пугает не само обследование, а возможный результат.

И я так героически сейчас собираюсь… Мне нужно сдать анализы на количество яйцеклеток. Это целое дело – собраться. Конечно, страшно. Потому что ты боишься, что тебе скажут,

– поделилась она.

Шоу "Что ДаLee": смотрите видео онлайн

К слову, сейчас к материнству готовится известная украинская телеведущая – Соломия Витвицкая. В свои 46 лет она впервые станет мамой и уже официально ушла в декретный отпуск.