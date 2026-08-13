Тепер же її ставлення до материнства змінилося. Про це вона розповіла у новому випуску шоу "Що ДаLee".

За словами Марти, останнім часом вона особливо гостро відчуває бажання мати дитину. Співачка зізнається, що її навіть можуть розчулити звичайні зустрічі з дітьми.

Я багато над цим працюю. Я коли бачу дітей, до мене зараз сльози навіть підходять… Тому що я розумію, що хочеться. І як би годинничок уже приїхав,

– розповіла Адамчук.

Раніше, за словами артистки, вона могла просто відкласти думки про материнство на потім. Однак тепер серйозніше до цього ставиться. Тому Марта вирішила перевірити своє репродуктивне здоров'я. Зокрема, співачка планує здати аналізи, які допоможуть визначити оваріальний резерв – приблизний запас яйцеклітин в організмі. Для Адамчук це важливий, але водночас хвилюючий крок.

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Ти живеш своє життя, виступаєш, будуєш які-ніякі стосунки, і ти про це не думаєш. Ти прекрасно почуваєшся. Тому що це ж не те, що там щось заболіло. Ти завжди думаєш: "Я ще встигну. Я ще встигну". Мені вже 40, я прекрасно почуваюся, але я розумію, що це фізіологічний час,

– пояснила співачка.

Водночас найбільше Марту лякає не саме обстеження, а можливий результат.

І я так героїчно зараз збираюся… Мені треба здати аналізи на кількість яйцеклітин. Це ціле діло – зібратися. Звичайно, страшно. Тому що ти боїшся, що тобі скажуть,

– поділилася вона.

Шоу "Що ДаLee": дивіться відео онлайн

До слова, зараз до материнства готується відома українська телеведуча – Соломія Вітвіцька. У свої 46 років вона вперше стане мамою та вже офіційно пішла у декретну відпустку.