Поклонники в восторге, ведь на новых фото, которые Меган опубликовала в инстаграме, семилетний Арчи и пятилетняя Лилибет выглядят заметно повзрослевшими. Семейные снимки появились в соцсети герцогини вскоре после того, как семья вернулась из длительной поездки в Великобританию. Этот визит стал особенным, ведь во время поездки маленький принц Арчи и принцесса Лилибет впервые за долгое время воссоединились со своим дедушкой, королем Чарльзом.

Summer Holiday,

– лаконично подписала фото Меган.

Серия снимков состоит из самых ярких моментов их летних каникул. На первом черно-белом снимке 44-летняя Меган искренне смеется рядом с мужем во время романтического ужина. На других кадрах семья наслаждается отдыхом у океана: Гарри развлекается с детьми в прозрачной воде, а герцогиня наблюдает за ними с берега в черном цельном купальнике и кроссовках.



Меган Маркл и принц Гарри на черно-белом снимке / фото из инстаграма



Меган Маркл на отдыхе с мужем и детьми / фото из инстаграма



Принц Гарри с детьми в бассейне / фото из инстаграма

Особое внимание поклонников привлекли снимки детей со спины во время прогулок. На одном из кадров Арчи с веткой в руке гуляет по живописной тропинке на фоне заката, а на другом – маленькая Лилибет в цветочном сарафане идет следом за папой и братом. Дети явно вытянулись в росте и визуально стали более взрослыми, хотя мы и не можем увидеть их лиц.



Сын принца Гарри Арчи / фото из инстаграма



Дочь принца Гарри Лилибет / фото из инстаграма

Эти трогательные фотографии стали настоящим событием для поклонников королевской семьи, ведь супруги стремятся свести к минимуму публичность детей после переезда в США. Похоже, что поездка в Великобританию, несмотря на все медийные скандалы и напряженные отношения с королевским двором, пошла Сассекским на пользу.

Уже давно ходят слухи о том, что принц Гарри пытается помириться со своей королевской семьей и ищет компромиссы в их отношениях.