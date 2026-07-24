Фанати в захваті, адже на нових фото, які Меган опублікувала в інстаграмі, семирічний Арчі та п'ятирічна Лілібет мають помітно підрослий вигляд. Сімейні кадри з'явилися в соцмережі герцогині невдовзі після того, як родина повернулася з тривалої поїздки до Великої Британії.

Цей візит став особливим, адже під час подорожі маленькі принц Арчі та принцеса Лілібет уперше за довгий час возз'єдналися зі своїм дідусем, королем Чарльзом.

Summer Holiday,

– лаконічно підписала фото Меган.

Серія світлин складається з найяскравіших моментів їхніх літніх канікул. На першому чорно-білому знімку 44-річна Меган щиро сміється поруч із чоловіком під час романтичної вечері. На інших кадрах родина насолоджується відпочинком біля океану: Гаррі розважається з дітьми у прозорій воді, а герцогиня спостерігає за ними з берега в чорному суцільному купальнику та кросівках.



Меган Маркл та принц Гаррі на чорно-білому знімку / фото з інстаграму



Меган Маркл на відпочинку з чоловіком та дітьми / фото з інстаграму



Принц Гаррі з дітьми в басейні / фото з інстаграму

Особливу увагу прихильників привернули знімки дітей зі спини під час прогулянок. На одному з кадрів Арчі з гілкою в руці крокує мальовничою стежкою на тлі заходу сонця, а на іншому – маленька Лілібет у квітчастому сарафані йде слідом за татом і братом. Діти явно витягнулися у зрості й візуально стали більш дорослими, хоч ми й не можемо побачити їхніх облич.



Син принца Гаррі Арчі / фото з інстаграму



Донька принца Гаррі Лілібет / фото з інстаграму

Ці зворушливі фотографії стали справжньою подією для шанувальників royal-родини, адже подружжя прагне мінімізувати публічність дітей після переїзду до США. Схоже, що поїздка до Великої Британії, попри всі медійні скандали та напружені стосунки з королівським двором, пішли Сассекським на користь.

Вже давно ходять чутки про те, що принц Гаррі намагається помиритися зі своєю королівською родиною й шукає компроміси у їхніх стосунках.