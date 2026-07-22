Игорь Ласточкин вновь отреагировал на громкую кадровую новость по-своему – с юмором и самоиронией. В инстаграме он показал серию изображений, сгенерированных ИИ, и несколькими короткими репликами превратил ситуацию в шутку.

Сначала актер выложил подборку кадров, созданных искусственным интеллектом, и подписал их фразой:

Драпатый, фух, слава Богу, не я.

Игорь Ласточкин о назначении Михаила Драпатого / фото из инстаграма

После этого он продолжил разыгрывать тему уже в образе "генерала" в парадной форме и не удержался от очередной шутки:

Продам форму, не пригодилась.

Игорь Ласточкин / фото из инстаграма

На еще одном снимке Ласточкин "позировал" рядом с Михаилом Драпатым, а подпись к фото была не менее ироничной:

Сегодня не мой день.

Все это актер подавал в привычной для себя манере, не выходя за рамки легкой шутки.

Игорь Ласточкин и Михаил Драпатый / фото из инстаграма

Стоит напомнить, что Ласточкин был мобилизован в начале 2025 года. Тогда он неожиданно показал свой военный билет и сообщил о поступлении на службу словами: "Трудные времена рождают сильных людей!".

Впоследствии стало известно, что Игорь присоединился к 93-й отдельной механизированной бригаде "Холодный Яр" и проходит службу в Донецкой области. Время от времени он делится кадрами из военной повседневной жизни и поддерживает связь с подписчиками.

Ранее мы писали, что Игорь Ласточкин, который в 2025 году был мобилизован в ряды ВСУ, показал свою повседневную жизнь на передовой и рассказал о родных в России.