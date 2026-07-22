Ігор Ласточкін знову відреагував на гучну кадрову новину по-своєму – з гумором і самоіронією. В інстаграмі він показав серію згенерованих ШІ зображень та кількома короткими репліками перетворив ситуацію на жарт.
Спершу актор виклав добірку кадрів, створених штучним інтелектом, і підписав їх фразою:
Драпатий, фух, слава Богу, не я.
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Ігор Ласточкін про призначення Михайла Драпатого / фото з інстаграму
Після цього він продовжив розігрувати тему вже в образі "генерала" у парадній формі та не втримався від чергового жарту:
Продам форму, не знадобилась.
Ігор Ласточкін / фото з інстаграму
На ще одному зображенні Ласточкін "позував" поруч із Михайлом Драпатим, а підпис до фото був не менш іронічним:
Не мій день сьогодні.
Усе це актор подавав у звичній для себе манері, не виходячи за межі легкого жарту.
Ігор Ласточкін та Михайло Драпатий / фото з інстаграму
Варто нагадали, що Ласточкін мобілізувався на початку 2025 року. Тоді він несподівано показав свій військовий квиток і повідомив про вступ до війська словами: "Складні часи народжують сильних людей!".
Згодом стало відомо, що Ігор долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і проходить службу на Донеччині. Час від часу він ділиться кадрами з військових буднів і залишається на зв'язку з підписниками.
Раніше ми писали, що Ігор Ласточкін, який у 2025 році мобілізувався до лав ЗСУ, показав свої будні на передовій та розповів про рідних у Росії.