Ігор Ласточкін знову відреагував на гучну кадрову новину по-своєму – з гумором і самоіронією. В інстаграмі він показав серію згенерованих ШІ зображень та кількома короткими репліками перетворив ситуацію на жарт.

Спершу актор виклав добірку кадрів, створених штучним інтелектом, і підписав їх фразою:

Драпатий, фух, слава Богу, не я.

Ігор Ласточкін про призначення Михайла Драпатого / фото з інстаграму

Після цього він продовжив розігрувати тему вже в образі "генерала" у парадній формі та не втримався від чергового жарту:

Продам форму, не знадобилась.

Ігор Ласточкін / фото з інстаграму

На ще одному зображенні Ласточкін "позував" поруч із Михайлом Драпатим, а підпис до фото був не менш іронічним:

Не мій день сьогодні.

Усе це актор подавав у звичній для себе манері, не виходячи за межі легкого жарту.

Ігор Ласточкін та Михайло Драпатий / фото з інстаграму

Варто нагадали, що Ласточкін мобілізувався на початку 2025 року. Тоді він несподівано показав свій військовий квиток і повідомив про вступ до війська словами: "Складні часи народжують сильних людей!".

Згодом стало відомо, що Ігор долучився до 93-ї окремої механізованої бригади "Холодний Яр" і проходить службу на Донеччині. Час від часу він ділиться кадрами з військових буднів і залишається на зв'язку з підписниками.

Раніше ми писали, що Ігор Ласточкін, який у 2025 році мобілізувався до лав ЗСУ, показав свої будні на передовій та розповів про рідних у Росії.