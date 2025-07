Невеста Джаггера, Мелани Хэмрик, поздравила мужчину с 82-летием. Пишет Show 24 со ссылкой на инстаграм женщины.

Смотрите также Страстно поцеловались: Джастин Бибер показал новое романтическое фото с женой

Мелани Хэмрик опубликовала несколько фотографий по случаю дня рождения любимого. На двух из них женщина позирует вместе с Миком Джаггером, а на другой – музыкант кривляется со своим 8-летним сыном Деверо Октавианом Безилом.

С днем рождения!,

– подписала фотографии Мелани.

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик / Фото из инстаграма женщины

Мик Джаггер с невестой / Фото из инстаграма Мелани Хэмрик

Мик Джаггер с сыном / Фото из инстаграма Мелани Гемрик

Заметим, что Мик Джаггер завершил свой последний тур с группой The Rolling Stones в прошлом году. Музыканты презентовали альбом Hackney Diamonds в Хьюстоне, Атланте, Чикаго и других крупных городах.

Группа также сыграла одни из своих самых популярных песен: You Can't Always Get What You Want, Gimme Shelter и (I Can't Get No) Satisfaction.

Что известно об отношениях Мика Джаггера и Мелани Хэмрик?

Мик Джаггер и Мелани Хэмрик впервые встретились в 2014 году. После двух лет отношений у них родился сын.

В апреле 2025 года Мелани рассказала, что они помолвлены в течение двух или трех лет.

Ранее мы писали, что известно о личной жизни Дэна Рейнольдса – фронтмена группы Imagine Dragons.