Валерия Лисовская попала в топ-20 участниц конкурса и в пятерку лучших участниц из Европы. Подробнее о конкурсе и представительнице Украины – далее в материале 24 Канала.

Финал 73-го конкурса "Мисс Мира" прошел во вьетнамском городе Нячанг. В этом году за главную корону соревновались 111 представительниц из разных стран мира.

По завершении конкурса Валерия поделилась своими впечатлениями в инстаграме. Она призналась, что представлять Украину на "Мисс Мира" было для нее большой честью.

Я безмерно благодарна за каждый миг этого пути – за полученный опыт, важные уроки, новые дружеские знакомства и прекрасные воспоминания, которые навсегда останутся со мной после этого незабываемого месяца,

– написала девушка и показала фото с конкурса красоты.

Кто победила на "Мисс Мир 2026"

Победительницей "Мисс Мира 2026" стала представительница Доминиканской Республики Джохерри Мола. 24-летняя участница работает моделью, учительницей и журналисткой.

Первой вице-мисс стала представительница Испании Элизабет Рейнес, а второй вице-мисс – представительница Малайзии Таанусия Четти.

Что известно о Валерии Лисовской

Валерия Лисовская родилась в 2007 году в Одессе. Сейчас она учится в Международном университете по специальности "Международные экономические отношения".

Девушка владеет английским и французским языками. В свободное время занимается теннисом, танцами и актерским мастерством, а также проходила курсы журналистики. Валерия интересуется модой и моделингом. В будущем она хочет работать телеведущей и создавать контент.

Валерия Лисовская / Фото из ее инстаграма

Также Лисовская поддерживает благотворительные инициативы, связанные с защитой животных, и проводит мероприятия для молодых девушек, направленные на развитие уверенности в себе.

Кстати, ранее в Украине выбрали новую "Мисс Вселенная Украина-2026".