Валерія Лісовська потрапила у топ-20 учасниць конкурсу та до п'ятірки найкращих учасниць Європи. Детальніше про конкурс та представницю України – далі в матеріалі 24 Каналу.

Фінал 73-го конкурсу "Міс Світу" пройшов у в'єтнамському місті Нячанг. Цього року за головну корону змагалися 111 представниць із різних країн світу.

Після завершення конкурсу Валерія поділилася своїми враженнями в інстаграмі. Вона зізналася, що представляти Україну на "Міс Світу" було для неї великою честю.

Я безмежно вдячна за кожну мить цього шляху – за отриманий досвід, важливі уроки, нові дружні знайомства та прекрасні спогади, які назавжди залишаться зі мною після цього незабутнього місяця,

– написала дівчина і показала фото з конкурсу краси.

Хто переміг на "Міс Світу 2026"

Переможницею "Міс Світу 2026" стала представниця Домініканської Республіки Джохеррі Мола. 24-річна учасниця працює моделлю, вчителькою та журналісткою.

Першою віцеміс стала представниця Іспанії Елізабет Рейнес, а другою віцеміс – представниця Малайзії Таанусія Четті.

Що відомо про Валерію Лісовську

Валерія Лісовська народилася у 2007 році в Одесі. Нині вона навчається в Міжнародному університеті за спеціальністю "Міжнародні економічні відносини".

Дівчина володіє англійською та французькою мовами. У вільний час займається тенісом, танцями та акторською майстерністю, а також проходила курси журналістики. Валерія цікавиться модою та моделінгом. У майбутньому вона хоче працювати телеведучою та створювати контент.

Валерія Лісовська / Фото з її інстаграму

Також Лісовська підтримує благодійні ініціативи, пов’язані із захистом тварин, та проводить заходи для молодих дівчат, спрямовані на розвиток упевненості в собі.

До речі, раніше в Україні обрали нову "Міс Всесвіт Україна-2026".