Show 24 собрал последние премьеры украинских артистов, которые стоит послушать и добавить в свой плейлист.

Смотрите также "Ой, летели дикие гуси", "Течет вода", "Зелен клен" и не только: самые известные хиты Игоря Поклада

Какие треки выпустили украинские звезды на этой неделе?

Тина Кароль

Новая лирическая песня певицы рассказывает об отношениях, силу прикосновения и объятий. В современном мире одиночество воспринимается как норма. И Тина все же считает, что человеку нужен человек.

Я счастлива спеть эту песню, потому что такие глубокие смыслы остаются на годы с людьми, и такие песни становятся хитами, у которых нет моды или времени,

– поделилась певица.

Тина Кароль – "Людині потрібна людина": смотрите видео онлайн

Надя Дорофеева и Позитив

Впервые за 5 лет бывшие участники группы "Время и Стекло" воссоединились и презентовали совместную песню "Смак-печаль", что вернула фанов в беззаботные времена. До этого Надя и Алексей присоединились к сбору "Вартові неба" и собрали более миллиона гривен.

Надя Дорофеева и Позитив – "Смак-печаль": смотрите видео онлайн

М'ЯТА & GLOVA

Украинская певица представила песню, претендующую на статус саундтрека этого лета. Она содержит теплые ритмы, чувственный вокал и современное звучание. А текст напоминает: даже в самые сложные времена мы любим, мечтаем и живем.

Это трек о том, что в каждом из нас есть свет. О любви, которая не останавливает, а вдохновляет. О свободе быть собой. И о вере, что впереди – только лучше,

– говорит Мята.

М'ЯТА & GLOVA – "Ми по радио": смотрите видео онлайн

ХАС

Рэпер презентовал альбом "Друге пришестя", ставший для артиста возвращением к особым ритмам и настроению, что были присущи ему в начале творческого пути. В пластинку вошло 7 треков, на 3 из которых уже вышли видео.

ХАС – "Друге пришестя": слушайте онлайн

Golubenko

Певец презентовал новую композицию, которую писал с мыслями о моменте, когда встречаешь кого-то случайно, но понимаешь – это не просто совпадение.

Это как постоянный поиск, в котором теряешь себя, но находишь что-то настоящее. В этом треке много нежности, немного боли и такой спокойный решительный намерен идти к ней несмотря на все,

– поделился Golubenko.

Golubenko – "Сховаюсь": смотрите видео онлайн

Black Swan

Исполнительница представила новый трек – нежную историю о любви, гармонию и силу выбора. Это мелодия, которая касается души и рассказывает о том, что любовь не нуждается в словах – она живет в действиях, моментах.

Black Swan – "Тиша єднає": слушайте онлайн

BOYUK

Певец выпустил песню о расставании с любимым человеком, где герой желает двигаться дальше, но воспоминания остаются. Это о любви, которую невозможно стереть из памяти.

Это песня о ком-то очень важном. Как ни прискорбно, но иногда нужно просто принять и прожить то, что чувствуешь без фильтров. Слова трека говорят сами за себя – их нужно послушать и почувствовать. Возможно, каждый найдет там что-то свое и я буду этому очень рад,

– комментирует BOYUK.

BOYUK – "Так треба": смотрите видео онлайн

Божена Дар

Заслуженная артистка Украины презентовала сингл, что может стать хитом свадеб и девичников. В композицию вплелись эмоции, танцы, застолья и любви. Песня чтит любовь как фундамент семьи.

Божена Дар – "Позолотила пальчик": слушайте онлайн