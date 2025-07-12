Show 24 зібрав останні прем'єри українських артистів, які варто послухати й додати у свій плейлист.

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Які треки випустили українські зірки цього тижня?

Тіна Кароль

Нова лірична пісня співачки розповідає про стосунки, силу дотику й обіймів. У сучасному світі самотність сприймається як норма. Та Тіна все ж вважає, що людині потрібна людина.

Я щаслива заспівати цю пісню, тому що такі глибокі сенси залишаються на роки з людьми, і такі пісні стають хітами, у яких немає моди чи часу,

– поділилась співачка.

Тіна Кароль – "Людині потрібна людина": дивіться відео онлайн

Надя Дорофєєва та Позитив

Вперше за 5 років колишні учасники гурту "Время и Стекло" возз'єдналися та презентували спільну пісню "Смак-печаль", що повернула фанів у безтурботні часи. До цього Надя та Олексій долучилися до збору "Вартові неба" та зібрали понад мільйон гривень.

Надя Дорофєєва та Позитив – "Смак-печаль": дивіться відео онлайн

М'ЯТА & GLOVA

Українська співачка презентувала пісню, що претендує на статус саундтреку цього літа. Вона містить теплі ритми, чуттєвий вокал і сучасне звучання. А текст нагадує: навіть у найскладніші часи ми кохаємо, мріємо та живемо.

Це трек про те, що в кожному з нас є світло. Про кохання, яке не зупиняє, а надихає. Про свободу бути собою. І про віру, що попереду – тільки краще,

– говорить М'ята.

М'ЯТА & GLOVA – "Ми по радіо": дивіться відео онлайн

ХАС

Репер презентував альбом "Друге пришестя", що став для артиста поверненням до особливих ритмів і настрою, що були притаманні йому на початку творчого шляху. До платівки увійшло 7 треків, на 3 з яких вже вийшли відео.

ХАС – "Друге пришестя": слухайте онлайн

Golubenko

Співак презентував нову композицію, яку писав з думками про момент, коли зустрічаєш когось випадково, але розумієш – це не просто збіг.

Це як постійний пошук, у якому втрачаєш себе, але знаходиш щось справжнє. У цьому треці багато ніжності, трохи болю і такий спокійний рішучий намір іти до неї попри все,

– поділився Golubenko.

Golubenko – "Сховаюсь": дивіться відео онлайн

Black Swan

Виконавиця представила новий трек – ніжну історію про любов, гармонію та силу вибору. Це мелодія, яка торкається душі й розповідає про те, що кохання не потребує слів – воно живе в діях, моментах.

Black Swan – "Тиша єднає": слухайте онлайн

BOYUK

Співак випустив пісню про розставання з коханою людиною, де герой бажає рухатись далі, але спогади залишаються. Це про кохання, яке неможливо стерти з пам'яті.

Це пісня про когось дуже важливого. Як не прикро, та інколи потрібно просто прийняти й прожити те, що відчуваєш без фільтрів. Слова треку говорять самі за себе – їх потрібно послухати і відчути. Можливо, кожен знайде там щось своє і я буду цьому дуже радий,

– коментує BOYUK.

BOYUK – "Так треба": дивіться відео онлайн

Божена Дар

Заслужена артистка України презентувала сингл, що може стати хітом весіль і дівочих вечорів. У композицію вплелися емоції, танці, застілля й кохання. Пісня вшановує любов як фундамент родини.

Божена Дар – "Позолотила пальчик": слухайте онлайн