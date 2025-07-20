Надя Дорофеева исполнила гимн Украины на стадионе "Уэмбли" в изысканном образе. Об этом пишет Show 24 со ссылкой на страницу певицы.

Важно До муравьев: как DOROFEEVA исполнила гимн Украины перед реваншем Усика и Дюбуа – эмоциональное видео

Исполнительница выбрала костюм молочного от украинского дизайнера Лилии Литковской (LITKOVSKA). Это широкие брюки с высокой посадкой и поясом и элегантный жакет с разрезом, украшенный ветвью физалиса.

"Китайский фонарик" – так еще называют это растение – символизирует надежду на лучшее будущее. Образ Надя Дорофеевой также дополнили ботильоны таби от Maison Margiela.



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой



Надя Дорофеева / Фото из инстаграма Нади Дорофеевой

Как Надя Дорофеева прокомментировала выступление на "Уэмбли"?

В комментарии для DAZN Надя Дорофеева поделилась эмоциями относительно того, что именно ей выпала честь исполнять гимн Украины.

Это фантастически. Последний раз я выступала для него (Усика, – Show 24) на дне рождении его дочери. Я пригласила его на сцену потанцевать со мной – он не только лучший боксер, но и лучший танцовщик. Сегодняшний день немного более нервный для меня, – исполнять гимн. Но это очень важно,

– сказала певица.

Также исполнительница опубликовала фото с выдающегося дня и поделилась совместным снимком с Александром Усиком.

"Друзья, я бы и хотела передать вам атмосферу вчерашнего дня, но это просто невозможно. Александр, спасибо за победу! Бесконечно гордимся. Просто самый лучший. Невероятный день. Исторический момент", – отметила артистка.