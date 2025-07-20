Надя Дорофєєва виконала гімн України на стадіоні "Вемблі" у вишуканому образі. Про це пише Show 24 з посиланням на сторінку співачки.

Важливо До мурах: як DOROFEEVA виконала гімн України перед реваншем Усика та Дюбуа – емоційне відео

Виконавиця обрала костюм молочного від української дизайнерки Лілії Літковської (LITKOVSKA). Це широкі штани з високою посадкою й поясом та елегантний жакет з розрізом, прикрашений гілкою фізаліса.

"Китайський ліхтарик" – так ще називають цю рослину – символізує надію на краще майбутнє. Образ Надя Дорофєєвої також доповнили ботильйони табі від Maison Margiela.



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої



Надя Дорофєєва / Фото з інстаграму Наді Дорофєєвої

Як Надя Дорофєєва прокоментувала виступ на "Вемблі"?

У коментарі для DAZN Надя Дорофєєва поділилась емоціями щодо того, що саме їй випала честь виконувати гімн України.

Це фантастично. Востаннє я виступала для нього (Усика, – Show 24) на дні народженні його доньки. Я запросила його на сцену потанцювати зі мною – він не тільки найкращий боксер, але й найкращий танцівник. Сьогоднішній день трохи більше нервовий для мене, – виконувати гімн. Але це дуже важливо,

– сказала співачка.

Також виконавиця опублікувала фото з визначного дня та поділилась спільним знімком з Олександром Усиком.

"Друзі, я б і хотіла передати вам атмосферу вчорашнього дня, але це просто неможливо. Олександре, дякуємо за перемогу! Безмежно пишаємося. Просто найкращий. Неймовірний день. Історичний момент", – зазначила артистка.