Актриса постепенно раскрывает подробности торжества и делится ими со своими подписчиками в инстаграм-сторіс.

Известно, что свадьба Натальи и Юрия была камерной – на ней присутствовали только самые близкие друзья и родные. Пара разделила торжество на три дня.

У меня было четыре свадебных образа,

– рассказала актриса.

Пока что Денисенко не показала, как она выглядела в день свадьбы. В то же время она пообещала, что вскоре подробнее расскажет о торжестве и покажет свои образы.

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Также актриса призналась, что торопилась со свадьбой, поскольку уже осенью состоится ее моноспектакль. Сейчас она посвящает все свое время подготовке к нему.

После свадьбы Наталья Денисенко также показала первые фото с мужем. На одном из кадров актриса позировала вместе с Юрием в постели, а на другом – сидела за столом во время завтрака в отеле в Киеве.

Наталья Денисенко рассказала подробности о своей свадьбе / Скриншоты из инстаграма-сторис

Напомним, незадолго до свадьбы Юрий сменил фамилию. Раньше он был Савранским. Причину такого решения мужчина пока не раскрыл.