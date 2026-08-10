Акторка поступово розповідає подробиці святкування та ділиться ними зі своїми підписниками в інстаграм-сторіс.

Відомо, що весілля Наталки та Юрія було камерним – на ньому були лише найближчі друзі та рідні. Святкування пара розділила на три дні.

У мене було чотири весільні образи,

– розповіла акторка.

Поки що Денисенко не показала, який вигляд мала у день весілля. Водночас вона пообіцяла, що незабаром детальніше розповість про святкування та покаже свої образи.

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Також акторка зізналася, що поспішала з весіллям, оскільки вже восени відбудеться її моновистава. Зараз вона присвячує весь свій час підготовці до неї.

Після весілля Наталка Денисенко також показала перші фото з чоловіком. На одному з кадрів акторка позувала разом із Юрієм у ліжку, а на іншому – сиділа за столом під час сніданку в готелі в Києві.

Наталка Денисенко розповіла подробиці про своє весілля / Скриншоти з інстаграм-сторіс

Нагадаємо, незадовго до весілля Юрій змінив прізвище. Раніше він був Савранським. Причину такого рішення чоловік поки не розкрив.