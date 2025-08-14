По случаю своего 50-летнего юбилея, который отпраздновала 2 августа, народная артистка Украины также дала интервью. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ELLE.

Для digital-обложки ELLE выбрали фотографию, где Наталья Могилевская позирует в бассейне. Певица показалась в светлом нежном наряде, она отказалась от яркого макияжа и распустила волосы.

Наталья Могилевская на digital-обложке ELLE / Фото ELLE, Александр Порубаймих

На других фотографиях народная артистка Украины предстала в довольно элегантных образах. Для фотосессии она выбрала одежду от разных брендов: платья, рубашки, жилет, джинсы, пальто, боди, босоножки, а также украшения.

Наталья Могилевская снялась для ELLE / фото ELLE, Александр Порубаймых

В интервью Могилевская рассказала, как чувствует себя в 50 лет, о переломных моментах в жизни, как научилась сохранять внутреннюю гармонию, находясь под постоянным вниманием, о творчестве и опыте материнства.

"50 – это вообще не о цифре в паспорте, а о настроении. Я не подвожу итогов, а наоборот – чувствую, что набираю скорость. Теперь не думаю "можно ли?", а спрашиваю себя: "Действительно ли мне это нужно?" В жизни у меня было несколько стартов с чистого листа. Я разрушала все и начинала заново – сильнее, мудрее", – поделилась певица.

Кстати, к своему юбилею Наталья Могилевская выпустила украиноязычную версию песни "Полюби меня такой".