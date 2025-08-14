З нагоди свого 50-річного ювілею, який відсвяткувала 2 серпня, народна артистка України також дала інтерв'ю. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ELLE.

Для digital-обкладинки ELLE обрали фотографію, де Наталія Могилевська позує в басейні. Співачка показалася у світлому ніжному вбранні, вона відмовилася від яскравого макіяжу і розпустила волосся.

Наталія Могилевська на digital-обкладинці ELLE / Фото ELLE, Олександр Порубаймих

На інших світлинах народна артистка України постала в доволі елегантних образах. Для фотосесії вона обрала одяг від різних брендів: сукні, сорочки, жилет, джинси, пальто, боді, босоніжки, а також прикраси.

Наталія Могилевська знялась для ELLE / фото ELLE, Олександр Порубаймих

В інтерв'ю Могилевська розповіла, як почувається у 50 років, про переломні моменти у житті, як навчилась зберігати внутрішню гармонію, перебуваючи під постійною увагою, про творчість і досвід материнства.

"50 – це взагалі не про цифру в паспорті, а про настрій. Я не підбиваю підсумків, а навпаки – відчуваю, що набираю швидкість. Тепер не думаю "чи можна?", а питаю себе: "Чи мені це справді треба?" У житті в мене було кілька стартів із чистого аркуша. Я руйнувала все й починала заново – сильнішою, мудрішою", – поділилась співачка.

До речі, до свого ювілею Наталія Могилевська випустила україномовну версію пісні "Полюби меня такой".