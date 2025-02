Песенный конкурс Евровидение-2025 начнется 13 мая. Именно тогда в Базеле состоится первый полуфинал, в котором выступит представитель Украины, информирует 24 Канал.

К теме Группа Ziferblat победила в финале Нацотбора на Евровидение-2025

В финале Нацотбора на Евровидение-2025 победителя выбирало профессиональное жюри – Сергей Танчинец, Джамала, Екатерина Павленко и зрители. Выбрать того, кто едет на Евровидение-2025 от Украины можно было с помощью СМС-голосования и через онлайн-опрос в приложении Дия. Согласно результатам голосования победу одержала группа Ziferblat.

Какие строки заложены в конкурсную композицию Bird of Pray – узнавайте дальше.

Ziferblat – Bird of Pray: смотрите видео онлайн

Текст песни представителя Украины на Евровидении-2025

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя Пташка,

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну,

And

Припев:

I call you Fly Bіrd,

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну

Припев.

Fly lіke a Bіrd!

Where do you go

I'm beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Flіes Bіrd.

I'm beggіng you,

Beggіng you please just

Lіve! Share

My heart wіth someone who

Cares of Me

And my lіttle bіrd of pray!

Перевод песни представителя Украины на Евровидении-2025

Зайде-зайдеш і до мене,

Моя пташка,

Крилами пісня злітає важка...

Серденько-серце кохане,

Не турбуйся,

Доля довірила світ

Останнім із нас...

Я світла шукаю, гори зверну,

Приспів:

І я кличу тебе.

Лети, пташко,

Я благаю тебе.

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.

Вертай-вертайся додому,

Рідна стежка,

Спів перелітних пташок

Народить весну.

Приспів.

Лети, наче пташка.

Куди ти йдеш?

Я благаю тебе, будь ласка, просто живи.

Поділи моє серце з тим, хто

Летить, пташко.

Я благаю тебе,

Благаю тебе, будь ласка, просто

Живи, поділи

Моє серце з тим, хто

Дбає про мене і мою маленьку молитовну пташку.