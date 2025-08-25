Дизайнер уже прокомментировала символизм наряда первой леди. Сообщает Show 24 со ссылкой на инстаграм-страницу бренда.

Для особого события команда LITKOVSKA создала для Елены Зеленской костюм-двойку с четким кроем и архитектурными линиями. Дополнил его символический элемент – жилет, стилизованный под броню, олицетворяющий женскую стойкость.

Костюм в белом цвете, чтобы послать твердую веру в новое начало и мир для Украины, которая сейчас ведет экзистенциальную борьбу за свое будущее. Детали total look также отдают дань уважения национальному культурному наследию и ремеслу,

– поделилась дизайнер Лилия Литковская.

