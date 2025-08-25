Дизайнерка вже прокоментувала символізм вбрання першої леді. Повідомляє Show 24 з посиланням на інстаграм-сторінку бренду.

Для особливої події команда LITKOVSKA створила для Олени Зеленської костюм-двійку із чітким кроєм та архітектурними лініями. Доповнив його символічний елемент – жилет, стилізований під броню, що уособлює жіночу стійкість.

Костюм в білому кольорі, щоб послати тверду віру в новий початок та мир для України, яка зараз веде екзистенційну боротьбу за своє майбутнє. Деталі total look також віддають шану національній культурній спадщині та ремеслу,

– поділилася дизайнерка Лілія Літковська.

Нагадаємо, що напередодні наша редакція також писала про образ Володимира Зеленського на День Незалежності України.