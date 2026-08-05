Ночные обстрелы стали для артистки тяжелым эмоциональным испытанием. В своем инстаграме она поделилась мучительными размышлениями и призналась, что постоянное ощущение опасности изматывает ее. Актриса отмечает, что больше всего боится не за собственную жизнь, а за судьбу сына и дочери, и именно это подталкивает ее к мыслям об эмиграции.

Сегодня впервые за всю войну я почувствовала острое желание защитить своих детей и покинуть страну. Никогда не думала, что скажу это вслух. Я так люблю свою родную землю. Так люблю свою семью. Людей. Но это такое беспомощное чувство отчаяния, рожденное пролетающими над моей крышей ракетами,

– написала Светлицкая.

Обстрел Киева / фото libkos

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Елена откровенно рассказала об отчаянии и панике, которые охватывают ее во время воздушных тревог. По ее словам, дыхательные практики больше не помогают успокоить учащенное сердцебиение, а постоянные размышления о том, хватит ли ей сил вынести двух спящих детей на руках в случае внезапного удара, не дают покоя. Звезда также публично поделилась своими сомнениями относительно того, правильно ли оставаться в стране во время войны.

Хорошая ли я мама, что выбираю жить в этой стране несмотря ни на что? Не представляю нас в другом месте. А вдруг там сердце будет биться еще чаще, чем здесь? Есть те, кто уже проверил? Как вам?

– обратилась актриса к подписчикам.

В комментариях поклонники массово поддержали Елену. Пользователи сети подчеркнули, что безопасность малышей – это самое главное, и желание матери защитить детей в такое сложное время абсолютно естественно и не подлежит никакому осуждению.

Елена Светлицкая с дочерьми / фото из инстаграма

MONATIK, Кристина Соловий, Анатолий Анатолич и другие звезды также не сдержали эмоций после ночного обстрела Киева и написали трогательные слова в своих социальных сетях.