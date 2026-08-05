Нічні обстріли стали для артистки важким емоційним випробуванням. У своєму інстаграмі вона поділилася болісними роздумами та зізналася, що постійне відчуття небезпеки виснажує її. Акторка зазначає, що найбільше боїться не за власне життя, а за долю сина та доньки, і саме це підштовхує її до думок про еміграцію.

Сьогодні вперше за всю війну я відчула гостре бажання захистити своїх дітей і покинути країну. Ніколи не думала, що скажу це вголос. Я так люблю свою рідну землю. Так люблю свою родину. Людей. Але це таке безпомічне відчуття відчаю, народжене пролітаючими ракетами над моїм дахом,

– написала Світлицька.

Обстріл Києва / фото libkos

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Олена відверто розповіла про відчай та паніку, які охоплюють її під час повітряних тривог. За її словами, дихальні практики більше не допомагають заспокоїти прискорене серцебиття, а постійні роздуми про те, чи вистачить їй сил винести двох сонних дітей на руках у разі раптового удару, не дають спокою. Зірка також публічно поділилася своїми сумнівами щодо правильності рішення залишатися в країні під час війни.

Чи хороша я мама, що обираю жити в цій країні попри все? Не уявляю нас в іншому місці. А раптом там серце буде битися ще частіше, ніж тут? Є ті, хто вже перевірив? Як вам?

– звернулася акторка до підписників.

У коментарях прихильники масово підтримали Олену. Користувачі мережі наголосили, що безпека малечі – це найголовніше, і бажання матері захистити дітей у такий складний час є абсолютно природним і не підлягає жодному осуду.

Олена Світлицька з доньками / фото з інстаграму

MONATIK, Христина Соловій, Анатолій Анатоліч та інші зірки також не стримали емоцій після нічного обстрілу Києва і написали щемливі слова у своїх соціальних мережах.