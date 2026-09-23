Первая жена Андрея Фединчика, Виктория Кукса, долгое время скрывала от поклонников страшный инцидент. Однако на днях женщина все-таки решилась поделиться пережитым в инстаграме. Как оказалось, еще в начале сентября она попала под обстрел реактивных дронов.

Виктория не стала вдаваться в жуткие подробности того дня, но призналась, что чудом осталась жива. Этот опыт стал для нее настолько шокирующим, что теперь она считает дату атаки своим вторым днем рождения. К сожалению, инцидент не прошел бесследно – сейчас у женщины серьезные проблемы как с физическим, так и с психическим здоровьем.

Пора рассказать... В начале сентября я попала под реактивный дрон, поэтому теперь у меня два дня рождения в году. Также у меня есть определенные проблемы со здоровьем – как физическим, так и психическим,

– откровенно рассказала Виктория.

Это страшное событие стало последней каплей. После пережитого стресса бывшая возлюбленная актера решила навсегда покинуть столицу, в которой прожила счастливые 15 лет. Сейчас она активно улаживает все рабочие и личные дела в Киеве и готовится к переезду. Правда, куда именно планирует переехать, Виктория пока не знает.

Сейчас я улаживаю все дела в Киеве и буду планировать переезд, потому что 15 лет любви к Киеву закончились в один миг. Куда? Как? Пока решаю. Берегите себя и своих близких,

– поделилась Кукса.

Виктория Кукса / фото из инстаграма

Напомним, что актер Андрей Фединчик и Виктория Кукса были вместе пять лет. В 2014 году пара официально поженилась, однако их брак продлился всего год. В 2015 году они развелись, ведь Андрей влюбился в свою коллегу – актрису Наталью Денисенко, с которой впоследствии создал новую семью.