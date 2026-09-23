Перша дружина Андрія Федінчика, Вікторія Кукса, тривалий час приховувала від прихильників страшний інцидент. Проте днями жінка таки наважилася поділитися пережитим в інстаграмі. Як виявилося, ще на початку вересня вона потрапила під удар реактивних дронів.

Вікторія не стала вдаватися в моторошні подробиці того дня, але зізналася, що дивом вціліла. Цей досвід став для неї настільки шоковим, що тепер вона вважає дату атаки своїм другим днем народження. На жаль, інцидент не минув безслідно – наразі жінка має серйозні проблеми як із фізичним, так і з ментальним здоров'ям.

Час розповісти... На початку вересня потрапила під реактив, тому тепер маю два дні народження на рік. Також маю певні питання по здоров'ю як фізичному, так і ментальному,

– відверто розповіла Вікторія.

Ця страшна подія стала останньою краплею. Після пережитого стресу ексобраниця актора вирішила назавжди покинути столицю, в якій прожила щасливі 15 років. Зараз вона активно закриває всі робочі та особисті питання в Києві й готується до переїзду. Щоправда, куди саме планує перебратися, Вікторія поки не знає.

Наразі закриваю всі питання у Києві та буду планувати переїзд, бо 15 років любові з Києвом закінчились за один момент. Куди? Як? Поки в процесі вирішення. Бережіть себе та близьких,

– поділилася Кукса.

Вікторія Кукса / фото з інстаграму

Нагадаємо, що актор Андрій Федінчик та Вікторія Кукса були разом п'ять років. У 2014 році пара офіційно одружилася, проте їхній шлюб протривав лише рік. У 2015 році вони розлучилися, адже Андрій закохався у свою колегу – акторку Наталку Денисенко, з якою згодом створив нову сім'ю.



