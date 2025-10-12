Оксана отмечает, что мода для нее – это, прежде всего, традиции. Об этом сообщает Show 24 со ссылкой на ютуб-канал lviv24.

С детства я видела, что родители всегда носили только натуральную одежду и отдавали предпочтение вышивке, когда она еще не очень была популярна,

– отметила Оксана Сокол.

Женщина вспомнила, что как-то в детстве мама сшила желто-голубые костюмы. Она отметила, что в советские времена за такое даже преследовали.

По словам этномодельерки, в их семье была польская портниха Екатерина, поэтому мама, когда была маленькой, смотрела, как она кроит. Позже начала учиться и сама Сокол.

Журналист Роман Смоляр поинтересовался, почему Оксана решила восстанавливать украинскую аутентичную этноодежду. Женщина ответила, что увлекалась вышивкой и училась в Дрогобыче у вышивальщицы Мирославы Кот, которая много внимания уделяла теме традиционной вышивки. Так, благодаря ей Сокол изучила различные техники.

Где я училась выбийке? В 1992 году я видела сакральные полотна, потому что закончила Львовскую академию искусств, отдел сакрального искусства. Меня также интересовала эта тема. И, собственно, я посмотрела какой-то такой интересный способ декорирования церковных тканей. Я там книги редкие просматривала и видела такой тип одежды. Помню, что где-то слово выбийка пролетало,

– рассказала этномодельерка.

Прошли годы и Львовский национальный музей организовал мастер-класс по выбийке, где Оксана и попробовала эту технику.

Позже мне еще захотелось. Думаю, пойду в музей. Мне госпожа Любава Собуцкая дала несколько штампиков. Я сделала детскую коллекцию. Позже были дни украинской культуры при ООН в Вене и я там воссоздала детскую коллекцию с теми штампами. Позже подумала, что мне надо свои авторские создать,

– поделилась она.

Сокол работает с масляными красками. Место работы женщины – домик в Шевченковском гаю.

Здесь на столике я воспроизвожу выбийку. Я имею здесь свечу сретенскую, лампадку, ладан. Сначала молюсь много, печь разжигаю и тогда берусь к выбойке,

– рассказала Оксана.

В этом году Оксана Сокол стала лауреатом премии Lviv Fashion Awards в номинации "Лучший дизайнер (бренд) этноодежды".

Что еще известно об Оксане Сокол?