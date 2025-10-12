Оксана наголошує, що мода для неї – це, найперше, традиції. Про це повідомляє Show 24 з посиланням на ютуб-канал lviv24.

З дитинства я бачила, що батьки завжди носили тільки натуральний одяг і віддавали перевагу вишивці, коли вона ще не дуже була популярна,

– зазначила Оксана Сокол.

Жінка пригадала, що якось у дитинстві мама пошила жовто-блакитні костюми. Вона зазначила, що у радянські часи за таке навіть переслідували.

За словами етномодельєрки, у їхній родині була польська кравчиня Катерина, тож мама, коли була маленькою, дивилась, як вона кроїть. Пізніше почала вчитися й сама Сокол.

Журналіст Роман Смоляр поцікавився, чому Оксана вирішила відновлювати український автентичний етноодяг. Жінка відповіла, що захоплювалась вишивкою і навчалась у Дрогобичі у вишивальниці Мирослави Кот, яка багато уваги приділяла темі традиційної вишивки. Так, завдяки їй Сокол вивчила різні техніки.

Де я навчалася вибійки? У 1992 році я бачила сакральні полотна, бо закінчила Львівську академію мистецтв, відділ сакрального мистецтва. Мене також цікавила та тема. І, власне, я подивилась якийсь такий цікавий спосіб декорування церковних тканин. Я там книги рідкісні проглядала і бачила такий тип одягу. Пам'ятаю, що десь слово вибійка пролітало,

– розповіла етномодельєрка.

Пройшли роки й Львівський національний музей організував майстерклас з вибійки, де Оксана й спробувала цю техніку.

Пізніше мені ще закортіло. Думаю, піду до музею. Мені пані Любава Собуцька дала кілька штампиків. Я зробила дитячу колекцію. Пізніше були дні української культури при ООН у Відні і я там відтворила дитячу колекцію з тими штампами. Пізніше подумала, що мені треба свої авторські створити,

– поділилась вона.

Сокол працює з олійними фарбами. Місце роботи жінки – хатинка у Шевченківському гаю.

Тут на столику я відтворюю вибійку. Я маю тут свічку стрітенську, лампадку, ладан. Спочатку молюся багато, піч розпалюю і тоді беруся до вибійки,

– розповіла Оксана.

Цього року Оксана Сокол стала лауреаткою премії Lviv Fashion Awards у номінації "Найкращий дизайнер (бренд) етноодягу".

Що ще відомо про Оксану Сокол?