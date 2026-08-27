Звезда отказалась от банальных пляжей и отправилась в увлекательное морское путешествие вместе со своим 11-летним сыном Нестором. Теплыми семейными снимками она поделилась в инстаграме.

Под публикацией артистка оставила очень трогательную подпись о том, как быстро растут дети.

Ловлю нежности между "мамина булочка" и "мам, ну я уже подросток". Как говорят в тредсах: ты эти моменты, может, и не вспомнишь, а я никогда не забуду,

– написала Ольга Цибульская.

Совсем скоро для Нестора начнется новый учебный год. Мальчик уже закончил пятый класс и получает образование в одной из частных школ Киева. Там звездный сын углубленно изучает английский язык.

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Кстати, ранее Оля Цибульская откровенно рассказывала, готова ли она стать мамой во второй раз.