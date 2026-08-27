Зірка відмовилася від банальних пляжів і вирушила у захопливу морську мандрівку разом зі своїм 11-річним сином Нестором. Теплими сімейними кадрами вона поділилася в інстаграмі.

Під публікацією артистка залишила дуже зворушливий підпис про те, як швидко ростуть діти.

Ловлю ніжності між "мамина булонька" і "мам, ну я вже підліток". Як кажуть у тредсах: ти цих моментів, може, і не згадаєш, а я ніколи не забуду,

– написала Ольга Цибульська.

Зовсім скоро для Нестора почнеться новий навчальний рік. Хлопець уже закінчив п'ятий клас і здобуває освіту в одній із приватних шкіл Києва. Там зірковий син поглиблено вивчає англійську мову.

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До речі, раніше Оля Цибульська відверто розповідала, чи готова стати мамою вдруге.