С начала 2026 года артист практически не появлялся в информационном пространстве и не радовал поклонников новыми публикациями. Но пропустить такую особенную дату он просто не мог.

2 сентября Ступка отмечал день рождения и провел этот день вместе со своей девушкой, театральным критиком Маргаритой Ткач. Она моложе актера целых 35 лет, однако такая значительная разница в возрасте пару совершенно не смущает.

На своей странице в инстаграме Остап опубликовал свежее фото. На снимке именинник позирует в непринужденном повседневном образе – футболке, рубашке и брюках. А вот его избранница надела соблазнительное облегающее платье насыщенного бордового цвета. Маргарита нежно обнимает любимого, а в сети она оставила для него короткую, но очень милую записку.

"Спасибо, что родился,

– обратилась к актеру его девушка.

Остап Ступка и Маргарита / фото из инстаграма

Поклонники мгновенно отреагировали на возвращение актера в соцсеть. В комментариях пользователи засыпали пару комплиментами и теплыми пожеланиями для именинника.

Если ты забыла, Остап и Маргарита впервые публично заявили о своем романе осенью 2024 года. Их судьбы объединила общая любовь к театру. Влюбленные уже даже задумываются о том, чтобы официально узаконить отношения, но пока просто наслаждаются моментом и не спешат в ЗАГС.

За долгие годы профессиональной деятельности Остап Ступка воплотил множество ярких образов на театральной сцене и в кинематографе. Однако в последнее время его имя все чаще фигурирует в прессе не из-за новых творческих достижений, а в контексте резонансных скандалов.

